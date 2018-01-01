"У нас своих идиотов хватает": в Госдуме РФ прокомментировали предложение Латвии раздробить Россию

Это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата, заявил Милонов.
"Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата", — заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, пишет Telegram-канал "Подводная лодка".
Отметим, что сам Милонов также славится своими скандальными высказываниями. В частности, он охарактеризовал победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай как "нечто квакающее", а Ольгу Бузову назвал "рептилоидом".
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Выступая по поводу "антигейского" закона, Милонов в свое время заявил, что "как практик" знает, в каких отношениях находятся между собой гомосексуалисты и педофилы.
Как сообщалось, в конце июня президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. "Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала Грибаускайте, отметив, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".
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