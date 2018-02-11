"У них уже ничего не спросишь". Проверявшие Ан-148 специалисты погибли вместе с ним

Два техника летели в самолете вместе с членами экипажа.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье. Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

В момент катастрофы на борту самолета Ан-148 находились два специалиста, которые осуществляли последнее техобслуживание лайнера.

Осмотр был произведен в Пензе 10 февраля. Об этом сообщил заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров, передает Лента.ru.

По словам чиновника, вероятно, техники отправились на самолете вместе с членами экипажа, поскольку следующая проверка должна была пройти через два дня.

"Замечаний к состоянию воздушного судна у них не было. К сожалению, у них уже ничего не спросишь", — добавил он.

Прохоров отметил, что пройдут внеплановые проверки всех служб, готовивших Ан-148 к вылету. Кроме того, специалисты изучат данные о результатах прошлых проверок.

Напомним, в Московской области после вылета из аэропорта "Домодедово", потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, в том числе трое детей. Никто из них не выжил.