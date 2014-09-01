У Папы Римского напомнили Путину: на России лежит ответственность за мир в Украине

Глава правительства католического города-государства подчеркнул, что украинский вопрос вызывает "большую озабоченность" Ватикана.



Кардинал Пьетро Паролин catholicireland.net

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин после визита в РФ отметил, что именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов планеты.

Россия несет "большую ответственность за развитие мира", заявил он в эфире радио Ватикана, сообщает Deutsche Welle.

Глава правительства католического города-государства подчеркнул, что украинский вопрос вызывает "большую озабоченность" Ватикана.

"Прежде всего Святой Престол настаивает на решении гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы для Украины (...) Одной из тем является освобождение заключенных", — отметил Паролин.

Второй человек в иерархии Ватикана отметил, что российская власть должна поставить интересы мира над всеми другими. Он отметил, что именно об этом говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, по его словам, прошла конструктивно.

Напомним, ранее Ватикану напомнили, кто начал войну в Украине.

Фото: catholicireland.net.