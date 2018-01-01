Российский МИД "диагностировал" у Порошенко "национал-шизофрению"

В ведомстве возмутились словами президента Украины о победе Усика в бою с Гассиевым.

Григорий Карасин

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, передает ТАСС.

"Заявления президента Порошенко, который дал политическое толкование победе украинского боксера, - это, конечно, факт возмутительный, который граничит с национал-шизофренией", - сказал Карасин.

Накануне Петр Порошенко прокомментировал победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии, благодаря которой украинский спортсмен стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram