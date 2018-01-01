У Порошенко заплатили 400 тысяч долларов адвокату за организацию встречи с Трампом – ВВС

По информации инсайдера, оплата была произведена через посредников.

Журналисты нашли подтверждение того, что встреча Порошенко и Трампа не была бескорыстной Фото: Press Office of the President of Ukraine

Адвокат Майкл Коэн, который представляет интересы президента США Дональда Трнампа, получил от представителей украинского лидера Петра Порошенко 400 тысяч долларов.

Как сообщает BBC со ссылкой на информированные источники в Киеве, оплату осуществили посредники, действующие в интересах президента Украины. При этом Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство.

Сотрудник украинской разведки сообщил изданию, что в посольстве Украины в Вашингтоне смогли организовать лишь протокольную встречу между Порошенко и Трампом с непродолжительной фотосъемкой. Коэн за вознаграждение обязался устроить нечто вроде полноценных переговоров.

Сообщается, что помощник Порошенко вышел на адвоката Трампа через связи в еврейской благотворительной организации. Коэн согласился помочь и получил за это 400 тысяч долларов, а по информации других источников – 600 тысяч долларов.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, знал ли Трамп, что встреча с Порошенко была оплачена. На Банковой отказались от комментариев.

Напомним, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа в Белом Доме состоялась 20 июня 2017 года. На переговорах присутствовал вице-президент США Майк Пенс.

Как ранее сообщалось, по итогам встречи Порошеко заявил, что Украина получила твердую поддержку со стороны США в отношении суверенитета и территориальной целостности, а также поддержку в продолжении реформ.

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