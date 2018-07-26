У посольства США в Пекине произошел взрыв

На месте происшествия виден дым, полиция оцепила здание.

Около здания посльства США в в северо-восточной части столицы Китая Пекине произошел взрыв.

Как сообщает The Associated Press, на месте происшествия виден дым, полиция оцепила здание.

Правоохранители пока не комментируют произошедшее.

Как сообщила газета правящей партии КНР Global Times, полиция "задержала женщину, облившую себя бензином в попытке самосожжения".

Вместе с тем очевидцы сообщили Reuters, что слышали взрыв и ощущали вибрацию.

По информации CNN, неизвестный активировал взрывное устройство возле здания и сам же получил травмы. Корреспондент Bloomberg в Китае Том Маккензи пишет в Twitter, что информации о жертвах и пострадавших нет. The New York Times со ссылкой на очевидца сообщила, что взрыв совершил мужчина, который хотел привлечь внимание к проблеме нарушения прав человека в стране.

Несколько дней назад в поселке Щурово Донецкой области охранник пансионата после словесного конфликта с отдыхающими бросил в их сторону самодельную гранату.

В результате взрыва двое человек получили ранения.

"Правоохранители установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался житель Лимана 1962 года рождения, который работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с приложенным жаром) и вернулся, чтобы отомстить", - сообщили в полиции.

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