У Путина был роман со звездой Playboy — западные СМИ

Памела Андерсон в интервью британскому журналисту откровенно рассказала о всех своих мужчинах.

Владимир Путин Reuters

У президента РФ Владимира Путина была связь с известной американской актрисой и фотомоделью канадского происхождения, звездой журнала Playboy Памелой Андерсон.

Памела Андерсон в интервью британскому журналисту откровенно рассказала о всех своих мужчинах, пишет The Sun.

Актриса поведала о романе с Джулианом Ассанжем, Хью Хефнером, а также намекнула, что имела любовную связь с Путиным.

По словам модели, с Путиным она знакома с 2009 года, когда он еще находился в должности премьер-министра РФ. Известно, что Памела несколько раз приезжала в Россию по делам защиты окружающей среды, а также была лично приглашена на инаугурацию Путина в 2012 году.

Напомним, ранее западные СМИ писали о "женщинах Путина".