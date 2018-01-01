У Путина был роман со звездой Playboy — западные СМИ

Памела Андерсон в интервью британскому журналисту откровенно рассказала о всех своих мужчинах.
Памела Андерсон в интервью британскому журналисту откровенно рассказала о всех своих мужчинах, пишет The Sun.
Актриса поведала о романе с Джулианом Ассанжем, Хью Хефнером, а также намекнула, что имела любовную связь с Путиным.
По словам модели, с Путиным она знакома с 2009 года, когда он еще находился в должности премьер-министра РФ. Известно, что Памела несколько раз приезжала в Россию по делам защиты окружающей среды, а также была лично приглашена на инаугурацию Путина в 2012 году.
Напомним, ранее западные СМИ писали о "женщинах Путина".