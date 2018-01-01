У Путина назвали главное условие по размещению миротворцев на Донбассе

Позицию российских властей озвучил пресс-секретарь президента РФ.
С таким заявлением выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
"Вы знаете, что сама по себе идея миссии принадлежит президенту Путину, и именно им она была инициирована. Им было инициирована дискуссия. Состав подобной миссии, режим размещения, цели размещения не могут быть определены без согласования с "республиками Донбасса", – сказал он. Таким образом он прокомментировал позицию Кремля касаемо ввода на Донбасс миротворцев из Швеции, Финляндии и Беларуси.
Напомним, ранее перспективу введения на Донбассс миротворцев ООН оценил президент Украины Петр Порошенко.