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У Путина назвали главное условие по размещению миротворцев на Донбассе

Сегодня, 14:31

Позицию российских властей озвучил пресс-секретарь президента РФ.

Путин на фоне Кремля
Владимир Путин на фоне Кремля 24 канал
Российские власти считают, что состав и мандат миротворцев Организации Объединенных Наций на Донбассе не может определяться без согласования с контролируемыми Россией боевиками "ЛНР" и "ДНР".

С таким заявлением выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

"Вы знаете, что сама по себе идея миссии принадлежит президенту Путину, и именно им она была инициирована. Им было инициирована дискуссия. Состав подобной миссии, режим размещения, цели размещения не могут быть определены без согласования с "республиками Донбасса", – сказал он. Таким образом он прокомментировал позицию Кремля касаемо ввода на Донбасс миротворцев из Швеции, Финляндии и Беларуси.

Напомним, ранее перспективу введения на Донбассс миротворцев ООН оценил президент Украины Петр Порошенко.
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Владимир Путин, Дмитрий Песков, Донбасс, ООН, миротворцы
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