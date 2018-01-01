У Путина объяснили, почему не могут помиловать Сенцова по просьбе генсека Совета Европы

Песков сказал, что не видел письмо с просьбой.

В РФ Олега Сенцова не могут помиловать по просьбе генсека Совета Европы, поскольку законом предусмотрена другая процедура, сказал спикер Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что незаконно осужденный в стране и голодающий украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

С точки зрения законодательства РФ, подобная просьба не может стать основанием для каких-то действий, поскольку в стране другая процедура помилования, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

В то же время Песков подчеркнул, что не видел письмо генсека СЕ и предположил, что оно было направлено по дипломатическим каналам.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать Олега Сенцова, генсек Совета Европы подал официальную просьбу к российскому лидеру, он имеет право это делать согласно Европейской конвенции по правам человека.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что общественный резонанс никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда России по "делу" украинца, осужденный должен инициировать решение вопроса о помиловании лично.

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