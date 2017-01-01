У Путина пожаловались на коллапс в отношениях с США

Нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, считает Дмитрий Песков.

На сегодняшний день уровень отношений между Россией и США находятся в состоянии коллапса.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, контакт между президентами РФ и США "достаточно доброжелательный", перспективы у двусторонних отношений на высшем уровне есть.

"Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, и это говорит о том, что потенциал есть и он очень богатый. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Песков добавил, что "по наиболее острым ситуациям, например, таким как Сирия, контакты между двумя президентами осуществляются".

Напомним, ранее в США обвинили Россию в нарушении санкций ООН.