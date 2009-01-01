У Путина "прохладно" отнеслись к идее возродить в России монархию

Монархии в "отдельно взятом регионе РФ" быть не может, говорит Песков.

Владимир Путин и шапка Мономаха terrasochi.ru

В Кремле не поддержали инициативуввести в России монархию и диктатуру.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Президент неоднократно уже говорил на этот счет, он, скажем так, без оптимизма относится к подобным идеям", — сказал Песков. Он отметил, что последние пять лет Владимир Путин неоднократно в том или ином контексте отвечал на такие вопросы.

"Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям", — сообщил Песков и отметил, что не имеет права высказывать личное мнение о словах "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, который, в частности, призвал возродить в РФ монархию, но предположил, что его высказывания как раз являются личным мнением главы региона.

"Наверное, он волен высказывать личное мнение", — сказал Песков. На уточняющий вопрос журналистов, может ли быть указанная форма правления установлена в оккупированном Крыму, Песков ответил, что "монархии в отдельно взятом регионе Российской Федерации быть не может".

Песков назвал некорректным и абсурдным вопрос о том, есть ли угроза того, что взгляды Аксенова будут отражаться на его действиях в Крыму, и существуют ли механизмы контроля, чтобы подобное не происходило.

"Существует правовое поле российского государства", — напомнил пресс-секретарь Путина.

Информагентство напомнило, что Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский" заявил, что считает необходимой для России новую форму правления — монархию. По его мнению, в РФ необходимо единоначалие: поскольку у страны есть внешний враг, президенту нужно больше прав, "вплоть до диктатуры".

Напомним, в ноябре 2013-го около 28% россиян не возражали против возрождения монархии в стране. В то же время 67% россиян были против монархии, считая самодержавие пройденным историческим этапом.