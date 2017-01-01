У Путина прокомментировали "кремлевский доклад" властей США

Штаты хотят повлиять на президентские выборы в РФ, полагает Песков.

США хотят поссорить Владимира Путина с российской бизнес-элитой, считает Дмитрий Песков Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что с помощью "кремлевского доклада" власти США пытаются поссорить лидера страны с российской бизнес-элитой.

Подготовка документа — "это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам (в марте в России запланированы президентские выборы — Ред.) так, чтобы оказать на них влияние", приводит слова спикера ТАСС.

Ранее министерство финансов США опубликовало "кремлевский доклад", в нем говорится о возможном введении новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения Владимира Путина. В список вошли 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 представителей бизнеса.