У Путина прокомментировали ситуацию с отказом от "гумпомощи" на Донбасс

Песков заверил, что отказываться от "гумконвоев" в России не планируют.

Россия не планирует отказываться отправлять на оккупированный Донбасс так называемые "гумконвои" для боевиков ДНР и ЛНР, которые никем не контролируются.

Об этом заявил спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Там идет некоторое перераспределение, но, вместе с тем, это не означает, что будет сокращение каких-то направлений в пользу других, речь идет там просто об упорядочивании", — заявил Песков.

Напомним, 15 сентября в российских СМИ появилась информация, что с 2018 года Россия прекратит оказывать финансовую поддержку ДНР и ЛНР и направит эти деньги на инфраструктурные проекты аннексированного Крыма и Калининграда.