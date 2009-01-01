Среди затрагиваемых во время совещания вопросов было обсуждение договоренностей лидеров "нормандской четверки".

Российский президент Владимир Путин встретился с членами Совета безопасности РФ и обсудил с ними международные контакты.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Среди затрагиваемых во время совещания вопросов было обсуждение договоренностей лидеров "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции, РФ), достигнутых во время телефонного разговора 22 августа.

Также обсуждались вопросы предстоящих международных контактов и внутрипоитические темы.

На совещании присутствовали спикеры обеих палат парламента, глава администрации Кремля, секретарь Совбеза, главы МВД, МИД, министр обороны, директор ФСБ.

Напомним, по словам военного журналиста Машовца, Киеву выгодны переговоры лидеров стран-участниц "нормандской четверки" — Франции, Германии, Украины и России — поскольку они дают возможность давить на Москву.