У Путина шквал звонков о минированиях по всей России списали на "телефонный терроризм"

Неуместно вообще обсуждать какие-то версии, подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Reuters

Многочисленные звонки о минированиях в разных регионах России являются "телефонным терроризмом".

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков. Необходимые службы принимают все необходимые меры для установления тех, кто стоит за этой серией звонков. Ждем результатов этой работы", — заявил Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения о том, что возможной причиной этой серии звонков могли стать учения СБУ либо прямой указ от российских властей о проверке системы безопасности, он отметил, что бессмысленно комментировать эти рассуждения.

"Абсолютно нет никакого смысла в комментировании вот этих рассуждений. Еще раз повторяю: это телефонный терроризм, и именно так он должен квалифицироваться, и из этого, конечно же, все исходят, принимая меры по установлению виновных. Здесь какие-то трактовки вряд ли допустимы. Здесь просто, наверное, нужно подождать конкретных результатов тех мер, которые предпринимаются", — сказал Песков.

По его мнению, в данном случае "неуместно вообще обсуждать какие-то версии".

На вопрос, будет ли как-то Кремль влиять на то, что на федеральных телевизионных каналах не было отдельных сюжетов о многочисленных звонках, а силовые ведомства не дали ни одного официального комментария, Песков ответил отрицательно.

"Как только будут результаты, соответствующие ведомства оповестят об этом население. Это будет сделано в соответствии с требованиями. Но пока это, действительно, работа не из легких, она требует терпения. Как только результаты будут, о них станет известно. Что касается каналов, то, наверное, вам стоит обращаться на каналы", — сказал Песков.

Отметим, что в регионах РФ из-за звонков о минировании эвакуированы тысячи людей, правоохранительные органы утверждают, что звонки поступали из Украины.

Эвакуация объектов инфраструктуры в разных городах России массово проводится начиная с 10 сентября. В ночь на 11 сентября в полицию Омска сообщили о минировании нескольких кинотеатров и торговых центров. Рано утром 11 сентября в омскую мэрию вновь позвонили и заявили о бомбе. Также в Омске эвакуировали крупные гостиницы, рынки, отделения Пенсионного фонда России и школы.

11 и 12 сентября из-за анонимных звонков эвакуации проводили сразу в нескольких крупных городах РФ. Людей выводили из вокзалов, школ, вузов, администраций, торговых центров, кинотеатров по всей стране — в Красноярске, Перми, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Брянске, Челябинске, Ставрополе, Уфе, Магадане, Рязани и других городах. В большинстве городов граждан эвакуировали сразу со многих объектов: например, в Омске — с 56, в Ставрополе — с 42. По сообщениям правоохранительных органов РФ, все эвакуации проводились после звонков о взрывных устройствах в общественных местах; они поступали в полицию на протяжении более чем восьми часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве "минировали" пять станций метро.