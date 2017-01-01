У Путина успокоили насчет "Искандеров" у границы с ЕС: "Россия никогда никому не угрожала"

РФ никому не угрожает, утверждает Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина утверждает, что РФ "никому не угрожает" Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что размещение у границы с Евросоюзом — в Калининградской области — российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" не должно быть поводом для беспокойства.

Россия "никогда никому не угрожала и не угрожает", рассказал журналистам, пишет УНИАН.

"Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных соединений военных и так далее, и тому подобное на российской территории — это исключительно суверенный вопрос российской территории", — отметил спикер.

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте говорила, что российские "Искандеры" в Калининградской области несут угрозу половине государств Европы. Ранее сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада, дислоцированная в расположенном в регионе Черняховске.