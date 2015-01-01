У России есть интимный компромат на Трампа — СМИ

Трамп уже отреагировал на доклад, назвав его ложным, а публикацию — "политической охотой на ведьм".

Дональд Трамп Reuters

Новоизбранный президент Дональд Трамп попал в очередной скандал, в котором прослеживается "русский след".

Действующему президенту Бараку Обаме и самому Трампу были предоставлены доклады о связи последнего с Кремлем.

Американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на Трампа.

Доклад опубликован с пометкой о том, что ее данные невозможно подтвердить и якобы базируется на показаниях бывшего британского разведчика, который пользуется доверием спецслужб США, пишет Голос Америки.

Документ, как утверждается, был подготовлен неназванным бывшим сотрудником британской разведки.

В материалах будто есть доказательства, что представители Трампа тайно встречались с представителями России договариваясь об "обмене любезностями". У Трампа якобы обещали добиваться снятия санкции из России.

Также сообщается, что россияне якобы имеют компромат на Трампа вплоть до видео сексуального характера, якобы отснятых во время его пребывания в Москве в 2013 году.

В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

Издание отмечает, что этот доклад несколько месяцев обсуждался в среде журналистов, парламентариев и представителей разведки. Корреспонденты издания пытались

При этом в документе есть неточности, которые Buzzfeed называет "явными ошибками".

Так, автор несколько раз опечатался в названии "Альфа-Групп" и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.

Трамп уже отреагировал на доклад, назвав его ложным, а публикацию — "политической охотой на ведьм".

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал, чем Россия может шантажировать Трампа