У российского олигарха Дерипаски из-за санкций перестали покупать алюминий – Bloomberg

Представители компании признали сложное положение.

Санкции повлияли на продажи алюминия компании UC Rusal Фото: Facebook/UC Rusal

У предприятий UC Rusal российского олигарха Олега Дерипаски международные торговые компании перестали покупать алюминий

Директора из пяти компаний рассказали Bloomberg, что получили рекомендации от своих банков и юристов, где сообщалось, что они не могут больше работать с российской компанией.

Отмечается, что ранее они регулярно покупали алюминий у UC Rusal. Однако после того, как котировки компании обрушились на фоне введения американских санкций, ситуация изменилась.

По информации агентства, сама UC Rusal попросила трейдеров "немедленно приостановить платежи".

"Это будет тормозящим фактором для международных трейдеров. Не могу вспомнить ничего столь же значительного со времен банковских санкций против Ирана в 2013 году", - прокомментировал ситуацию партнер Clyde & Co LLP Джон Уиттакер.

В компании UC Rusal признали, что американские санкции отрицательно сказались на эффективности работы и международном сотрудничестве.

"У нас все непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми находится в постоянном контакте", - цитирует компанию НВ.

Напомним, эксперты журнала Forbes рассчитывали, что больше всех в результате санкций США потерял российский олигарх Олег Дерипаска. Его состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на 1,3 млрд долларов.