У Сенцова отказывают рецепторы, режиссеру грозит второй кризис — омбудсмен Рады

Наш соотечественник почти не встает с кровати, узнала Денисова.

У Олега Сенцова отказывают рецепторы, узнала омбудсмен Рады Reuters

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщила, что у незаконно осужденного в РФ и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова отказывают рецепторы.

В любой момент у нашего соотечественника может произойти второй кризис (первый был на 26-й день голодовки; он объявил голодовку 14 мая — Ред.), написала омбудсмен в Facebook, ссылаясь на данные адвоката украинца Дмитрия Динзе.

"Дмитрий сегодня (22 июня — Ред.) снова был в у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы", — отметила Денисова.

По ее словам, защитник предполагает, что после второго кризиса режиссера сразу начнут принудительно кормить. "Ситуация очень опасная!", — говорится в сообщении.

У Олега Сенцова отказывают рецепторы, узнала омбудсмен Рады Скриншот с facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а в мае объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Людмила Денисова сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

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