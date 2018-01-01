У Сенцова в тюрьме начались проблемы с почками и сердцем — Денисова

На 26-й день голодовки у Сенцова случился криз и его отвезли в больницу за пределами колонии.

У Олега Сенцова проблемы с почками и сердцем Reuters

Незаконно удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него проблемы с почками и сердцем.

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него — проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", — сообщила полномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, на 26-й день голодовки у Олега случился криз и его отвезли в больницу за пределами колонии.

"Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления", — сказала Денисова.

Она добавила, что по словам адвоката, в любой момент криз может повториться.

Напомним, 21 июня, президент Украины Петр Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников и допустить Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к режиссеру Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

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