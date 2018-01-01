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У скандинавских берегов нашли подлодку Адольфа Гитлера: видео

Сегодня, 16:32

Именно на этой субмарине, якобы в мае 45-го, высшее руководство нацистов пыталось улепетнуть куда подальше от союзных войск.

Подлодка построена
Подлодка U-3523 и Адольф Гитлер MercoPress
На дне скандинавского пролива Скагеррак нашли нацистскую подлодку U-3523, на которой якобы в конце второй мировой сбежали бонзы Третьего рейха во главе с сымитировавшим суицид Адольфом Гитлером.

Такое сообщение опубликовали журналист телеканала TV2 (Дания). Согласно обнародованным ими данным, субмарина была обнаружена сотрудниками Морского военного музея в Ютландии.

Предполагается, что U-3523 потопил 6 мая 1945 года британский бомбардировщик B24 Liberator.  Она находтся на глубине в 123 метра.

По словам директора музея Герта Норманна Андерсена, U-3523 в свое время была сверхтехнологичной подводной лодкой и едва ли не самой лучшей, построенной нацистами во время Второй мировой войны. На вооружение в Кригсмарине (военно-морской флот Третьего Рейха) поступило только две такие субмарины.

К слову, поскольку сотрудники Морского военного музея в ближайшее время не планируют доставать подлодку из воды, вопрос, имеются ли в ней золото и другие драгоценности нацистской партии, остается открытым.

Напомним, ранее сообшалось о том, что львовская депутат-"свободовка" поздравила Гитлера с днем рождения.

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Теги:  
Дания, Скагеррак, подлодка, Адольф Гитлер, субмарина
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