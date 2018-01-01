У Трампа нашли внебрачного ребенка: СМИ рассказали подробности

У Дональда Трампа якобы был роман с одной из сотрудниц Trump World Tower, которая родила от него ребенка.

Трамп может иметь внебрачного ребенка Reuters

Американский президент Дональд Трамп имеет внебрачного ребенка, рассказал бывший швейцар Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудин.

При этом информацию о личной жизни президента США он продал таблоиду National Enquirer за 30 тысяч долларов, однако статья не вышла, но само соглашение, заключенное со швейцаром, просочилось в СМИ.

Заключенный контракт предусматривал, что Саджудину придется заплатить миллион долларов, если он кому-то еще передаст эти данные или расскажет о сделке. По словам привратника, он очень удивился, когда узнал, что договор попал в прессу.

По его словам, у Трампа был роман с одной из сотрудниц Trump World Tower, которая родила от него ребенка. Сама женщина эту информацию отрицает.

Сообщается, что Саджудину заплатила компания American Media, которой принадлежит в том числе и таблоид National Enquirer. Владелец медийной корпорации Дэвид Пекер называет себя близким другом американского лидера и старается выкупать эксклюзивные права на те или иные истории, которые порочат главу государства.

Напомним, ранее модель Карен Макдугал заявила, что у нее был роман с Трампом в 2006 году, и продлился он девять месяцев. Причем отношения начались всего через три месяца после того, как Мелания родила магнату сына Бэррона.