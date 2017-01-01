У Трампа рассказали, когда он примет решения по России

После инаугурации, как президент, Трамп примет решение о том, что делать в отношении России.

Дональд Трамп. Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп решит, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации.

Об этом заявила помощница Трампа Келлиэнн Конуэй в интервью NBC, отвечая на вопрос, как поступит Трамп в отношении России, после ознакомления с докладом о кибератаках, пишет "Украинская правда".

"Когда он станет президентом, после 20 января и встретится со своей командой по безопасности и разведке, он, как президент Трамп, примет решение о том, что делать", — сказала она.

Ранее будущий глава аппарата Трампа Рейнс Прибус заявил, что Трамп принимает выводы разведки о причастности России к кибератакам, направленных на срыв выборов, и ответные шаги на эти действия не исключены.

7 января в своем Твиттере Трамп отметил, что развивать добрые связи с Россией — это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией. Когда я стану президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь.

Напомним, ранее Трамп признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США.