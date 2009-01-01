У Трампа считают, что американские СМИ опозорились и должны "помалкивать"

В США средства массовой информации являются "оппозицией", сказал Бэннон.

Дональд Трамп и Стивен Бэннон Reuters

Главный стратегический советник администрации президента США— Стивен Бэннон — считает, что американские СМИ опозорились из-за неспособности предвидеть победу политика на выборах и должны "помалкивать".

Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times, пишет Русская служба ВВС.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что в Штатах СМИ — "оппозиционная партия".

"Средства массовой информации должны чувствовать стыд и унижение, помалкивать и просто слушать... они не понимают эту страну. И они до сих пор не поняли, почему Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов", — отметил аналитик.

Ранее старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье сообщил, что в администрации Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с Российской Федерации.