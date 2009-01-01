У Трампа заявили, что "Россия — враг, а не друг"

Макмастер выступил в защиту мирового порядка, установленного после Второй мировой войны.

Дональд Трамп и Герберт Макмастер Reuters

Новый советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Совета нацбезопасности США назвал Российскую Федерацию "врагом".

Как сообщает "РБК-Украина", об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

По данным источника, на заседании Совета нацбезопасности США Макмастер дал понять, что "Россия — враг, а не друг".

Данная позиция контрастирует с высказыванием старшего советника Трампа Стива Беннона, который называл ЕС "неполноценной структурой", а также высказался за укрепление связей с отдельными странами в Европе.

Также сообщается, что Макмастер выступил в защиту мирового порядка, установленного после Второй мировой войны, и заявил о важности сохранения мира и безопасности.

Напомним, ранее у Меркель призвали противостоять России с позиции силы.