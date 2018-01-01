Убил и съел пенис. В Индонезии мужчина зарубил мачете начальника из-за невыплаты зарплаты

Злоумышленник вместе со своим сыном закопал тело жертвы.
Злоумышленнику помог закопать тело его 16-летний сын, правоохранители их задержали, дело рассматривает суд, пишет Coconuts.co.
По данным издания, работник забрался в хижину, где спал его начальник, несколько раз ударил его мачете, отрезал пенис, позвал сына, и они закопали жертву.
Потом мужчина вернулся в хижину с отрезанным пенисом, сварил его, посыпал приправами и съел. Работник сознался в содеянном, рассказал, что планировал нападение больше недели. Также он заявил, что владелец плантации три года задерживал зарплату и задолжал им 20 миллионов индонезийских рупий.
Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт британка Джемма Лили в своем доме пытала, жестоко убила и похоронила 18-летнего парня-аутиста Аарона Пейджича, прикрыв могилу бетоном и плиткой.