Убил и съел пенис. В Индонезии мужчина зарубил мачете начальника из-за невыплаты зарплаты

Злоумышленник вместе со своим сыном закопал тело жертвы.

В Индонезии мужчина жестоко расправился со своим работодателем Reuters

В начале декабря в Индонезии в провинции Джамби 54-летний мужчина зарубил мачете своего работодателя — владельца плантации масличной пальмы — из-за невыплаты зарплаты, отрезал его пенис, сварил и съел, чтобы "ему не являлся дух жертвы".

Злоумышленнику помог закопать тело его 16-летний сын, правоохранители их задержали, дело рассматривает суд, пишет Coconuts.co.

По данным издания, работник забрался в хижину, где спал его начальник, несколько раз ударил его мачете, отрезал пенис, позвал сына, и они закопали жертву.

Потом мужчина вернулся в хижину с отрезанным пенисом, сварил его, посыпал приправами и съел. Работник сознался в содеянном, рассказал, что планировал нападение больше недели. Также он заявил, что владелец плантации три года задерживал зарплату и задолжал им 20 миллионов индонезийских рупий.

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