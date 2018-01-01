Убитых в Африке россиян перед смертью похищали и допрашивали - СМИ

Группа граждан РФ, по данным западных журналистов, "попали под" боевиков-исламистов.

Александр Расторгуев, Кирилл Радченко, Орхан Джемаль

Убитые накануне в Центральноафриканской республике россияне перед смертью подверглись похищению и допросу с "пристрастием".

Соответствующее сообщение опубликовал портал Palmarescentrafrique, ссылаясь на собственные информированные источники. Кроме того, была обнародована фотография, на которой якобы запечатлены трупы двух из трех журналистов.

По информации портала, к убийству журналиста Орхана Джемаля, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко причастны боевики из исламской группировки "Селека". Именно они в ЦАР контролируют окрестности города Декоа, который расположен на маршруте, по которому ехали россияне). Боевиками командует некий Нуреддин Адам.

Palmarescentrafrique

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне в ЦАР снимали фильм о наемниках из ЧВК "Вагнер", а убитый режиссер Расторгуев работал на одиозного писателя и "офицера ДНР" Захара Прилепина.

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