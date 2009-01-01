"Убивать террористов". Трамп раскрыл новую стратегию действий войск США в Афганистане

Президент признал, что сначала хотел быстро вывести войска с чужой территории.

Дональд Трамп Reuters

Президент СШАзаявил, что новая стратегия действий войск страны в Афганистане предусматривает не "микроуправление из Вашингтона", а делегирование больших полномочий местным командирам.

Об этом он рассказал в ходе обращения, сделанного на военной базе Форт-Мойер, пишет Укринформ, ссылаясь на данные ВВС.

В то же время политик уточнил, что американцы больше не будут заниматься в Афганистане "созданием нации", а станут "убивать террористов".

Трамп признал, что сначала намеревался быстро вывести войска из государства, но теперь убежден в том, что подобные действия станут повторением ошибок, которые были совершены его предшественниками в Ираке.

Накануне своего обращения американский лидер подписал распоряжение об отправке еще 4 тыс. военнослужащих в Афганистан, сообщил Fox News, опираясь на сведения одного из высокопоставленных представителей администрации президента.

По данным НАТО, сейчас в Афганистане дислоцированы около 8 тыс. 500 солдат США, четверть из которых — спецназ для противостояния джихадистам. Всего в стране находятся около 13,5 тыс. военных Альянса.

В Афганистане правительственные силы контролируют 59,7% территории, боевики "Талибана" и других террористических группировок — 11,1%, за 29,2% земли ведутся бои с переменным успехом.

Напомним, в мае глава минобороны Штатов (Пентагон) Джеймс Мэттис говорил, что Дональд Трамп распорядился изменить тактику противостояния США террористам ИГИЛ в Сирии, а также Ираке, государство будет проводить "усиленную кампанию" против злоумышленников.