Убийца 9 человек под Тверью поделился деталями расправы, опубликовано видео

По словам задержанного, он не собирался убивать людей, с которыми у него возник конфликт, а хотел их лишь напугать.

Подозреваемый в убийстве Сергей Егоров. Скриншот

Как говорится в публикации к видео, опубликованом на сайте YouTube, рядом с телами, которые подозреваемый Сергей Егоров сложил в одну кучу, обнаружили канистру с бензином и газету. Предположительно, он собирался сжечь своих жертв.

На допросе он рассказал, чтоего наняли, чтобы провести электропроводку в доме хозяина участка. В то время, пока мужчина возился с проводами, компания уже начала отдыхать. После работы электрика пригласили за стол.



"Хозяин дачи и его гости начали издеваться над Егоровым. Они служили в ВДВ и начали смеяться, что он такой щуплый и маленький. Сам Егоров служил в пограничных войсках, его задело пренебрежение. Он пошёл на свой дачный участок, находящийся в том же СНТ "50 лет Октября", взял карабин "Сайга", насыпал в карман 10–15 патронов и вернулся к компании", — сообщил источник в правоохранительных органах Тверской области.



Несмотря на то что Егоров пришёл с оружием, компания продолжала подшучивать над ним. Когда мужчине надоели издевательства, он поднял карабин и открыл огонь.

По словам задержанного, он не собирался убивать людей, с которыми у него возник конфликт, а хотел их лишь напугать.

Сам подозреваемый утверждает, что всех своих жертв застрелил с одного рожка. Те, кто был не сильно пьян, попытались бежать. Один из погибших 10 метров не добежал до своего дачного домика. Егоров догнал его и выстрелил в голову.



Рядом с телами, которые Егоров стащил в одну кучу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили канистру с бензином и газету.

Предположительно, он собирался сжечь трупы. Сразу после задержания Сергей Егоров признал вину и написал явку с повинной.