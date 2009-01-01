Убийца 9 человек под Тверью попросил отменить приговор о пожизненном заключении

Егоров указывает, что судебно-психиатрическая экспертиза в отношении него проведена неполно, а приговор чрезмерно суров.

Сергей Егоров Скриншот

В Тверской области России приговорённый к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек Сергей Егоров назвал назначенное ему наказание чрезмерно суровым.

Об этом говорится в сообщении на сайте Тверского областного суда.

"В апелляционной жалобе Егоров указывает, что судебно-психиатрическая экспертиза в отношении него проведена неполно, а приговор чрезмерно суров и подлежит изменению с назначением ему наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно", — говорится в сообщении.

Егоров отметил, что в деле имеются смягчающие его вину обстоятельства: противоправное поведение потерпевших, явка с повинной, сотрудничество с правоохранительными органами.

В сообщении уточняется, что уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации.

Напомним, в ночь на 4 июня в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области Сергей Егоров расстрелял девять человек. По результатам экспертизы преступник был признан вменяемым. Суд приговорил Егорова к пожизненному заключению.