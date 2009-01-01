Убийца 9 человек под Тверью попросил отменить приговор о пожизненном заключении

Егоров указывает, что судебно-психиатрическая экспертиза в отношении него проведена неполно, а приговор чрезмерно суров.
Об этом говорится в сообщении на сайте Тверского областного суда.
"В апелляционной жалобе Егоров указывает, что судебно-психиатрическая экспертиза в отношении него проведена неполно, а приговор чрезмерно суров и подлежит изменению с назначением ему наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно", — говорится в сообщении.
Егоров отметил, что в деле имеются смягчающие его вину обстоятельства: противоправное поведение потерпевших, явка с повинной, сотрудничество с правоохранительными органами.
В сообщении уточняется, что уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации.
Напомним, в ночь на 4 июня в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области Сергей Егоров расстрелял девять человек. По результатам экспертизы преступник был признан вменяемым. Суд приговорил Егорова к пожизненному заключению.