Убийство российских журналистов в ЦАР: подозревают группировку боевиков "Селеки"

Возглавляет одно из ответвлений военизированного формирования экс-президент, который учился в СССР.

В ЦАР бесчинствует несколько группировок-последователей "Селеки" Фото: photo.sf.co.ua

Похищение и убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, погибших 30 июля, приписывают группировке мусульманских боевиков "Селека".

Как сообщает Медуза, "Селека" пришла к власти в 2013-м, но вскоре распалась как единая организация. Сейчас в ЦАР насчитывается порядка 14 группировок, которые называют себя последователями.

Бывший лидер "Селеки" Мишель Джотодия получил образование в СССР, а затем сделал карьеру чиновника в ЦАР. Во главе данной мусульманской организации он захватил власть в стране, однако вскоре был свергнут и вынужден бежать. Сейчас он создал в стране Народный фронт возрождения, который на фоне гражданской войны пытается захватить власть путем военных преступлений.

В стране еще существует свыше десяти различных группировок, таких как "Возрожденная Селека", "Антибалака", Союз за мир в Центральной Африке и ряд других вооруженных формирований.

Все эти группировки объединяет то, что они не имеют четко выраженной идеологии, стремятся захватить контроль над стратегически важными пересечениями транспортных путей, практикуют грабеж и захват заложников. В отличие от более крупных сил, они, как правило, даже не стремятся получить контроль над месторождениями полезных ископаемых (в ЦАР есть запасы урана, нефти, золота и алмазов).

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне в ЦАР снимали фильм о наемниках из ЧВК "Вагнер", а убитый режиссер Расторгуев работал на одиозного писателя и "офицера ДНР" Захара Прилепина.

Позже стало известно, что убитые накануне в Центральноафриканской республике россияне перед смертью подверглись похищению и допросу с "пристрастием".

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