Убийство семьи и суицид в России. СМИ рассказали о кровавом преступлении военного

Трагедия произошла в Североморске, накануне возможный злоумышленник не вышел на службу.

Человек с пистолетом, иллюстрация twitter.com/SputnikATO

В российском Североморске (там находится главная база Северного флота РФ) Мурманской области в одной из квартир нашли мертвыми семью из трех человек, отрабатывается версия, что мужчина-военный сначала застрелил родных, а потом

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные источника в следственных органах региона.

В то же время он уточнил, что накануне трагедии возможный злоумышленник не вышел на службу.

"По предварительной информации, обнаружены тела мужчины, военнослужащего, его супруги и ребенка… Причины и обстоятельства выясняют военные следователи", — говорится в статье.

Ранее в России на полигоне в районе Белогорска во время плановых ночных стрельб военный из автомата расстрелял сослуживцев — погибли офицер и трое военных, еще двое — ранены. Стрелок скрылся с места происшествия с оружием, но вскоре его убили при задержании.