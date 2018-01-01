Участвовала "ради прикола". Украинка выиграла конкурс красоты в США: фото

< > < >

1 / 2 Яна Власюк выиграла конкурс Mrs. Globe в Пенсильвании (Facebook.com)

Девушка уже более двух лет проживает в США.

Победительницей конкурса красоты Mrs. Globe в штате Пенсильвания стала украинка родом из Нововолынска, Волынской области Яна Власюк.

Девушка уже более двух лет проживает в США, победила в конкурсе красоты среди девушек старше 25-ти лет и замужних штата Пенсильвания, пишет волынское издание "Буг".

По словам Яны, участвовать в конкурсе она стала случайно и изначально не рассчитывала на то, что ее пригласят. "В интернете наткнулась на сайт, а мне сразу выскочила заявка и я решила "ради прикола" написать. Даже не думала и не рассчитывала ни на что, но через несколько дней, уже и забыв все это, мне позвонили и предложили пойти на конкурс", — рассказала Власюк.

Девушка объяснила, что локальные конкурсы красоты проходили без телекамер и их не транслируют по телевизору. За первое место боролось 15 девушек, а в программе было дефиле в вечерних платьях, купальниках и многие другие конкурсы. После победы на конкурсе в штате Пенсильвания, Яна Власюк решила учувствовать дальше и в июне собираться побороться за корону Миссис США. Этот конкурс будет проходить в Калифорнии. Победа в этом конкурсе дает право участвовать в финале Mrs. Globe. Если Яне Власюк удастся получить титул Миссис США, то ей предстоит поездка в Китай, где будет проходить финал конкурса — Миссис Земной шар.

Конкурс Mrs. Globe — это конкурс для женщин, старше 25-ти лет, а также для тех, кто уже стал мамой и находится в браке. Это самый большой и престижный конкурс для замужних женщин в мире. Участники конкурса принимают участие в благотворительной работе, средства выделяются для благотворительной организации Woman in Need в более чем 70 странах мира, участвующих в конкурсе.

Яне Власюк 26 лет, из которых она уже более двух лет проживает в США и работает в одной из местных компаний. Яна занимается благотворительностью и ищет новые направления в разных сферах. Ежегодно девушка навещает родню в Нововолынске. "Я не ставлю цель выигрыша, и даже любое участие открывает новые горизонты и возможности. Это для меня самое важное", — отмечает девушка.

Напомним, ранее сообщалось, что в США 172-килограммовая девочка выиграла конкурс красоты.