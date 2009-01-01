Учения "Запад-2017". Американский генерал объяснил, почему "не верит русским"

Ходжес сказал, что Россия могла бы развеять беспокойство, если бы пригласила журналистов наблюдать за учениями.

Нет основания верить информации о масштабах учений "Запад-2017" , которую предоставляет Москва.

Об этом заявил командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, сообщает Delfi.

"Русские не дали нам серьезных причин верить цифрам, о которых они говорят", — заявил Ходжес.

Москва сообщает, что в учениях будет задействовано менее 13 тыс. военнослужащих, но представители НАТО говорят, что эта цифра занижена, потому что учения разбиты на отдельные части с целью избежать выполнения обязанности приглашать наблюдателей.

Ходжес сказал, что Россия могла бы развеять беспокойство, если бы пригласила журналистов наблюдать за учениями, как это делают страны Запада.

"Я считаю, что все могло бы быть разрешено, и все бы могли бы расслабиться, если бы Российская Федерация всюду пригласила СМИ, как это делается в литовских, германских и американских вооруженных силах", — добавил Ходжес.

Он подчеркнул, что твердо уверен в сдерживающих силах НАТО в регионе, но добавил, что Альянс обязан оставаться бдительным.

"Быть бдительными - обязанность всех наших служб безопасности. Все же я не слыву предсказателем будущего", — сказал генерал.

На время учений США направили в Литву дополнительные истребители и роту солдат, но американский генерал отметил, что учения Альянса будут проходить по согласованным ранее графикам. В этом году в Латвии, Литве, Эстонии и Польше также дислоцировано по батальону — около тысячи военных из различных стран НАТО.

Россия и Беларусь утверждают, что предстоящие учения будут носить чисто оборонный характер.

Литовский министр обороны Раймундас Кароблис также предполагал, что на учениях "за обороной может последовать имитация контрнаступления и наступления".

Напомним, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений "Запад-2017" составит до 240 тыс. человек.

Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках "антитеррористических" учений "Запад-2017" не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, и задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Фото: censor.net.ua.