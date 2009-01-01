Учения "Запад-2017": США направят в Эстонию десантников

150 военнослужащих США прибудут в Эстонию уже в конце августа.

Соединенные Штаты Америки (США) на время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017" направят в Эстонию роту воздушных десантников.

По информации главного штаба Сил обороны Эстонии, 150 военнослужащих прибудут уже в конце августа, сообщает "Радио Свобода".

Напомним: российско-белорусские военные учения Запад-2017 пройдут с 14 по 20 сентября. К участию в них планируется привлечь до 13 тыс. военнослужащих и около 700 единиц боевой техники.

Стоит также отметить, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявлял, что Россия во время военных учений "Запад-2017" может развернуть скрытые пункты хранения оружия и военной техники и после их завершения оставить часть войск в Беларуси

Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял по этому поводу: "Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". Страны же восточной Европы опасаются, что Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций.

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