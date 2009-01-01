Учения "Запад-2017". Турчинов рассказал, почему Лукашенко отменил визит в Россию

Предполагалось, что в ходе финальной части учений президенты РФ и Беларуси совместно посетят один из полигонов, отметил секретарь СНБО.

Лукашенко отменил визит в Россию фото: nv-online.info

Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию для инспекции российско-белорусских учений "Запад-2017" из-за вызывающего поведения российских военных в отношении граждан Беларуси.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, крупнейшие по объему военные маневры учений "Запад-2017" были запланированы на 18-20 сентября на полигонах в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях России.

Кроме того, активные маневры спланированы на территории Беларуси — на полигонах "Борисовский" и "Брестский".

"Предполагалось, что в ходе финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов, расположенных на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017", из-за вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси, президент Александр Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси", — подчеркнул Турчинов.

Напомним, общие стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.

Учения проходят на полигонах Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях будет задействовано 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что в активной фазе учений участвуют более 120 тыс. человек, 10 тыс. военной техники, 100 самолетов и 40 кораблей и подводных лодок.

В целом на учениях аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в частности из Украины и стран НАТО.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси. В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

Напомним, ранее Лукашенко объяснил, зачем войска Беларуси и РФ будут учиться воевать вместе.