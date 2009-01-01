Учения "Запад-2017". Военные самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы

В МИД Литвы был вызван российский посол, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства.

Самолеты РФ вторглись в воздушное пространство Литвы oruzhie.info

На прошлой неделе два российских военно-транспортных самолета Ил-76 нарушили воздушное пространство Литвы

Об этом заявили в литовском МИДе, сообщает Delfi.

Отмечается, что это произошло во время российско-белорусских учений "Запад-2017".

Министерство обороны Литвы объявило, что нарушение поздно вечером субботы было зафиксировано "средствами Вооруженных сил Литвы по наблюдению за воздушным пространством".

В понедельник в МИД был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства Литвы. Дипломаты потребовали, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения в связи с этим инцидентом и приняли необходимые меры к тому, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись.

Представители посольства России в Литве отказались комментировать информацию об инциденте. Должностные лица объявили, что инцидент произошел, когда с основной части России в Калининградскую область летели шесть российских военно-транспортных самолетов Ил-76. Два из них отклонились от плана полета и в 22.50 и в 23.10 вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами. В нем российские самолеты пробыли около 2 минут, пока не вернулись в Калининградскую область.

Напомним, совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" начались 14 и продлятся до 20 сентября. Первый этап учений закончился 16 сентября. 17 сентября начался второй этап - активная фаза. Учения проходят на полигонах Беларуси и России.

В России утверждают, что в учениях участвуют около 12 700 военнослужащих, однако, по данным представителей НАТО, в них задействованы от 70 до 100 тысяч военных. И, как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, они похожи на подготовку к большой войне.

Фото: oruzhie.info.