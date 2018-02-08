Ученые из США создали универсальную вакцину от рака

Разработанная вакцина активирует иммунные клетки и борется с опухолью.
В состав вакцины входят антигены — белки, которые позволяют лимфоцитам распознавать различные типы злокачественных опухолей, об этом пишет Lenta.ru
Препарат протестировали на нескольких типах опухолей у семерых мышей. Животным делали три инъекции с интервалом в две недели между каждой. На 70 день эксперимента вакцинированным грызунам внедрили опухолевые клетки. Через четыре месяца в живых остались пять мышей.
Спустя время, этим грызунам привили еще одну дозу раковых клеток, и через шесть месяцев выжили четыре подопытных.
Эксперименты на мышах с раком легких показали, что нановакцина способствует полной регрессии опухолей.
Ранее ученые опровергли связь между развитием рака мозга и гаджетами.