Ученые опровергли связь между развитием рака мозга и гаджетами

На мышах ученые испытывали излучение, которое было значительно сильнее того, что может исходить от телефона.

Американские исследователи из "Национальной программы по токсикологии" опровергли утверждения об опасности излучения, которое исходит от мобильных телефонов.

Ученые испытывали излучение от гаджетов на лабораторных грызунах, пишет The Verge.

На мышах ученые испытывали излучение, которое было значительно сильнее того, что может исходить от телефона, однако никаких изменений в клетках мозга грызунов выявлено не было.

Кроме того, исследователи отметили, что за годы каждодневного использования мобильных устройств миллиардами людей по всему миру не было замечено резкого скачка в количестве диагностируемых опухолей мозга.

"Доказательства, указывающие на связь между излучением и раком, слабые, мы не видим повышенного риска развития онкологических заболеваний среди людей, пользующихся телефонами", — объяснили исследователи.

Ранее эксперты назвали главные причины быстрой разрядки гаджетов.