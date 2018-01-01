Ученые отследили, как автомобиль Маска летит сквозь звезды, видео

Автомобиль Илона Маска сейчас находится на расстоянии более 460 тысяч километров от Земли.

Reuters

Ученые из американского штата Аризона сделали серию снимков автомобиля Tesla Roadster , запущенного в космос на ракете Falcon Heavy.

Исследования проводились с помощью телескопа и данных с орбиты, которые предоставила лаборатория реактивного движения NASA, сообщает Business Insider.

Астрономы Джанлука Масси из проекта "Виртуальный телескоп" и Майкл Шварц из обсерватории Тенагра проследили за движением автомобиля Илона Маска, который сейчас находится на расстоянии более 460 тысяч километров от Земли.

"Нам удалось сделать десятки изображений, и мы использовали часть из них, чтобы показать, как машина летит сквозь звезды", – заявил Джанлука Массе.

Напомним, 6 февраля в американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала в космос самая мощная из существовавших когда-либо ракет — Falcon Heavy, на борту которой находился электрокар Tesla.