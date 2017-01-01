Ученые подсчитали, сколько люди продержатся на каннибализме в случае апокалипсиса

Сегодня на Земле живет свыше 7,6 миллиарда людей, отметили ученые.

Люди могут питаться себе подобными фото: fishki.nеt

В случае исчезновения на планете всех источников пищи, люди смогут прожить еще 1149 дней, питаясь друг другом

Сегодня на Земле живет свыше 7,6 миллиарда людей, и мы задумались о том, что произойдет, если вся пища исчезнет с поверхности Земли и настанет всемирный кризис, говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в Journal of Physics Special Topics.

"Мы подсчитали, как долго человечество протянет, если оно будет питаться исключительно мясом себе подобных", — говорится в статье.

Как показывают расчеты, тело человека содержит в себе около 125 тысяч килокалорий, чего хватит для того, чтобы обеспечивать энергией еще 50 человек на протяжении суток. Следовательно, в первый день после наступления "продовольственного кризиса" исчезнет два процента человечества, на второй день — два процента от выживших, и так далее.

Как отмечают ученые, продолжительность жизни человечества может быть продлена, если наиболее сильные люди будут объединяться в сообщества, отлавливать более слабых и делать запасы мяса.