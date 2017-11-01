Ученые похвастались: в Англии нашли зубы древнейшего предка человека

Исследователи обнаружили два зуба, которые принадлежали небольшому похожему на крысу существу.

Палеонтологи за работой palaeontologicalsociety.co.za

На юге Англии , в Дорсете, палеонтологи обнаружили останки древнейшего млекопитающего – дальнего родственника человека.

Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи обнаружили два зуба, которые принадлежали небольшому похожему на крысу существу, которое обитало на Земле примерно 145 миллионов лет назад. Ископаемые останки стали древнейшими, которые принадлежат млекопитающим, ставшим дальними родственниками человека. Существо также стало предком многих современных млекопитающих, включая голубых китов и землероек.

Ископаемые кости были обнаружены на Юрском побережье. Исследователи просеивали мелкие образцы пород времен раннего мелового периода, когда нашли два хорошо сохранившихся зуба.

По мнению исследователей, существо было небольшим пушистым ночным животным, которое питалось в основном насекомыми, но могло есть и растения.