Ученые рассказали, когда людей чаще всего тянет на секс

Упоминание секса и связанных с ним вещей ощутимо возрастает в дни крупных праздников.

Ученые узнали, что людей чаще всего "тянет" заниматься сексом во время праздников.

Исследователи проанализировали несколько миллионов записей пользователей из разных стран в соцсетях и запросов в Интернете, пишет Independent.

Как выяснилось, упоминание секса и связанных с ним вещей ощутимо возрастает в дни крупных праздников, а через девять месяцев наблюдается повышение рождаемости. Наибольший всплеск интереса к сексу во время Рождества в христианских странах.

Также внимание исследователей привлекло исламский праздник Курбан-байрам, который ежегодно отмечается в разные дни. Однако, несмотря на это, интерес к сексу у людей рос именно до дня празднования.

Ранее считалось, что повышенный интерес к сексу у людей в определенные периоды времени может быть обусловлен естественными факторами, например, длительностью светлого времени суток. Однако исследование показывает, что это явление одинаковое в разных полушариях Земли.

"Мы не видели изменений в рождаемости и Интернет-интересах в сексуальных тенденций между Северным и Южным полушариями. Не важно, на каком расстоянии от экватора живут люди", — сказал один из исследователей.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему важно заниматься сексом зимой.