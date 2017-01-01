Геологи нашли доказательствах столкновения Земли с огромным астероидом

Основная масса крупных тектитов, относящихся к периоду около 800 тысяч лет назад, обнаруживается в районе Таиланда.

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Судя по всему, столкновение с километровым астероидом стало самой недавней из катастроф такого масштаба, когда наш вид уже существовал на Земле.

Тектиты – стеклянные шарики, рожденные при огромных давлениях и температурах, связанных с особенно мощными ударами метеоритов – обнаруживаются по всему Тихому океану, пишет Naked Science.

Масса некоторых превышает 20 кг, такие, видимо, были выброшены ударом сравнительно недалеко. Другие могли совершить более долгое путешествие, и распределение их указывает, что столкновение произошло в районе Юго-Восточной Азии, хотя эффект грандиозной катастрофы должна была почувствовать вся планета.

Ученый Аарон Кавозье и его соавторы отмечают, что основная масса крупных тектитов, относящихся к периоду около 800 тыс. лет назад, обнаруживается в районе Таиланда, что указывает на примерную область столкновения. Ученые провели анализ трех таких тектитов. С одной стороны, им не удалось найти реидита – минерала, который связан с некоторыми мощными ударными кратерами.

С другой, ученые смогли исследовать крошечные, микрометровые кристаллы циркона. Они оказались ориентированы по трем лучам, сходящимися примерно под прямым углом, а не все в одном направлении. Теоретические расчеты (и лабораторные эксперименты) показывают, что именно так должны складываться кристаллы циркона, который под действием ударных сил трансформировался в реидит, а затем – снова в циркон, приобретя "дополнительные" направления.

Все это, по мнению геологов, достаточно надежно указывает на прежде неизвестное столкновение Земли с астероидом около 800 тыс. лет назад. С другой стороны, пока не будет решена "загадка пропавшего кратера", этот удар нельзя считать окончательно установленным фактом. По оценкам ученых, диаметр его может составлять от 50 до 100 км, и отсутствие такого молодого и крупного кратера действительно озадачивает.

Напомним, ранее сообщалось, что Земля разминулась с потенциально опасным астероидом.