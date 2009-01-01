Удачное решение. Как Меркель вывела из игры основного оппонента — Штайнмайера

Меркель сосредоточит в своих руках еще большую власть внутри коалиции, говорит Тарас Березовец.

Тарас Березовец Главред

— это удачное решение канцлера Ангелы Меркель по выведению из игры бывшего главы МИД ФРГ .

Об этом политтехнолог, директор компании Berta Communications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец рассказал в комментарии "Главреду".

"Должность президента в Германии является исключительно представительской. По сути, президент там ничего не решает — все решает федеральный канцлер. А канцлером Германии является Ангела Меркель, и, скорее всего, она сохранит за собой должность по итогам выборов, которые состоятся осенью 2017 года. Это было удачное решение: она вывела из игры одного из своих основных оппонентов, отдав ему малозначимую должность президента ФРГ, сконцентрировав, таким образом, в своих руках еще большую власть внутри коалиции", — говорит политический эксперт.

Он уверен, что никакого влияния на отношения Украины и Германии избрание Штайнмайера на должность президента иметь не будет.

"У Штайнмайера своя особая позиция. Весьма странная, на мой взгляд: он ездил в Москву, говорил о возможности снятия санкций с России и т.д. Но это будет не более чем болтовня человека, который занимает не самую влиятельную должность в государственных структурах Германии", — подчеркнул политолог.

"Внешнюю политику, как и раньше, будет определять федеральный канцлер. И появление Штайнмайера на должности президента Германии никак не отразится на украинско-немецких отношениях".

Напомним, эксперт-международник Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", что Штайнмайер знает все уловки России.