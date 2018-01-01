УдалитеFacebook: пользователи возмущены утечкой из соцсети данных 50 миллионов профилей

Юзеры убеждены, что махинация помогла Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США.

Пользователи Facebook не собирались поддерживать Трампа Фото: Reuters

Хештег #УдалитеFacebook становится причиной резонанса в Twitter.

Появилась информация, что политтехнологическая компания Cambridge Analytica, работавшая на штаб Трампа, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Об этом сообщает RT.

Пользователи не скрывают возмущения тем фактом, что это злоупотребление сыграло важную роль в последних выборах президента США, когда победу одержал Дональд Трамп.

Журналисты телеканала отмечают, что это уже не первый инцидент с утечкой личных данных. Аналогичная ситуация произошла в 2012 году при переизбрании экс-президента США Барака Обамы.

Напомним, руководство компании Facebook провело собственное расследование по поводу связи своих сотрудников со сторонней компанией, завладевшей данными 50 млн пользователей. Выяснилось, что недобросовестные работники использовали личную информацию пользователей для поддержки штаба действующего президента США Дональда Трампа.