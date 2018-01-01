"Удар по самим американцам": в России прокомментировали новые санкции США

Никакие меры давления не свернут РФ с избранного курса, заверили в российском МИДе.

Новые санкции РФ считает признаком "деградации американской демократии".

В МИД РФ заявили о "деградации американской демократии". Ведомство считает, что новые санкции США против России "ударят по простым американцам".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В России напомнили, что за последние годы США уже ввели около 50 санкций, однако те не дают желаемого эффекта. "Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, которые давно поддерживают деловые связи с США, от которых зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в убыток", – отмечается в заявлении.

Москва убеждена, что "американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, которые проводят независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорят своим голосом".

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество. Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы порекомендовать Вашингтону быстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", – заявили в МИДе.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.

При этом новые санкции не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заверили в Белом доме.