Трамп объяснил, почему Россия не сбила ни одной ракеты во время удара по Сирии

Во время атаки РФ не сбивала "40 или 50" ракет, отметил президент США.
РФ не сбила ни одной ракеты, "их оборудование не сработало", рассказал глава страны во время визита в американский штат Флорида, пишет "Голос Америки".
"Можно услышать сообщение, что они сбили 40 ракет или 50. Они не сбили ни одной", — отметил лидер Штатов.
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Напомним, вечером 13 апреля Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. После них посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.
Глава Франции Эммануэль Макрон говорил, что в результате удара по сирийской территории были уничтожены мощности для производства химоружия. Французский лидер подчеркнул, что атака была легитимной и успешной.
Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Трамп анонсировал ответные действия на атаку.