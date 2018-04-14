Удар по Сирии: все, что известно об атаке сил трех стран Запада

В Сети уже появилось много информации о ракетном ударе США и их союзников по целям на сирийской территории.

"Главред" собрал главную информацию об ударе трех стран Запада по Сирии Reuters

По данным генштаба, в субботу, 14 апреля, на рассвете было выпущено около 110 ракет, большинство из них запущены по целям в столице Сирии — Дамаске, а также за пределами города.

Глава министерства обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис говорил, что в Сирии удары нанесли по исследовательскому центру, где велись разработки химического оружия, и складу химоружия.

Чиновник утверждал, что цели для атаки были выбраны с расчетом, чтобы лишить режим президента страны Башара Асада возможности использовать химоружие и минимизировать потери среди мирного населения.

Американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Дэнфорд сообщил, что первая волна ударов завершена, в ней принимали участие, в частности, боевые самолеты с пилотами. При этом "Россия не была предупреждена о нанесении удара, однако американские военные использовали обычные каналы, чтобы избежать эскалации".

В минобороны РФ утверждали, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС Штатов из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района военной базы международной коалиции Эт-Тан.

Начальник главного оперативного управления генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской говорил, что сирийские средства противоракетной обороны перехватила 71 крылатую ракету.

Во Франции уже опубликовали видео с запуском ракет по сирийской территории. На ролике запечатлен пуск военно-морской крылатой ракеты с одного из французских фрегатов, расположенных в Средиземном море.

Tir d'un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d'armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) April 14, 2018

После атаки посол РФ в США Анатолий Антонов утверждал, что действия США, Британии и Франции в Сирии не останутся без последствий. Также появилось заявление российского президента Владимира Путина, в котором говорилось, что для обсуждения действий этих стран Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Президент Штатов Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

После этого посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.