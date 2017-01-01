Угас за две недели. Экс-жена Михаила Державина рассказала о последних днях жизни актера

Артист находился в больнице с начала декабря, организм уже не справлялся с болезнью, сказала его вдова.

Михаил Державин умер в больнице, сообщила его вдова Скриншот видео с youtube.com

Народный артист России, ведущий актер Московского академического театра сатиры Михаил Державин буквально за две недели угас, умер около 7-8 утра в среду, 10 января.

Артист болел, последние два дня он был в прострации, практически без сознания, рассказала его вторая жена Нина Буденная, пишет Politeka.

По словам вдовы Державина — певицы, народной артистки РФ Роксана Бабаян, он очень давно и тяжело болел, умер в больнице.

"В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, увы, организм уже не справлялся с болезнью", — заявила исполнительница. Актер перенес несколько операций, связанных с болезнями сосудов и сердца.

Напомним, Михаил Державин умер в РФ на 82-м году жизни. Артиста похоронят в столице страны Москве на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с умершим состоится в понедельник, 15 января, в Московском академическом театре сатиры в 11:00, а с 12 часов начнется гражданская панихида.